Kahta miestä pahoinpideltiin törkeästi Varkauden keskustassa perjantain ja lauantain välisenä yönä.
Poliisi epäilee useamman henkilön pahoinpidelleen kahta miestä Varkauden Kauppakadulla perjantain ja lauantain välisenä yönä.
Teko tapahtui hieman puolenyön jälkeen ja poliisin mukaan epäillyillä oli ollut mukanaan "kättä pidempää".
Epäillyt ehtivät poistua paikalta ennen poliisin paikalle tuloa.
Poliisi pyytää ilmoittamaan silminnäkijähavainnoista ja muista tiedoista tapahtumaan liittyen sähköpostilla vihjeet.ita-suomi@poliisi.fi tai puhelimitse 029 5415232.