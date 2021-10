Poliisilta tärkeä viesti ihmisille, jotka haluavat auttaa kadonneen 14-vuotiaan Noelin etsinnöissä

Poliisi on etsinyt nuorta suurin satsauksin Vapaaehtoinen pelastuspalvelu Vapepan sekä Puolustusvoimien avustuksella. Mukana on ollut muun muassa lennokkikalustoa, poliisikoiria ja helikopteri. Poliisi on myös pyytänyt keskiviikkoiltana Lakiston alueen asukkaita tarkastamaan pihansa ja piharakennuksensa.

Kotoa lähtiessään Noelilla on ollut päällään kaksivärinen tumma/vaaleanharmaa huppari, jossa on selässä pääkallon kuva. Jalassa pojalla on ollut pitkät, mustat kalsarit, joissa on sivuilla ohuet punaiset raidat. Pojan kengät ovat keltaiset. Poika on noin 170-175 senttiä pitkä.