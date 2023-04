Lapuan maastoetsinnät 16-vuotiaan Rasmus Takaluoman löytämiseksi kokosi suuren vapaaehtoisjoukon: "Tämä tehdään, jotta perhettä raastava tuska helpottaisi"

Marraskuussa kadonneen 16-vuotiaas Rasmus Takaluoman tapaus on ollut paikkakunnalla kuohuttava, se sai monet osallistumaan nyt suuretsintään.

– Odotukset ovat tietenkin ristiriitaiset. Toisaalta toivomme, ettei mitään löytyisi ja Rasmus löytyisi elävänä muualta. Yritämme kuitenkin näillä etsinnöillä poissulkea vaihtoehtoja, mitä Rasmukselle on voinut tapahtua, kertoo perheen ystävä ja yksi tapahtuman järjestäjistä Riitta Kangasluoma.

– Etsintöjä on pyydetty ja niitä on luvattukin, koko ajan olemme olleet odottavalla kannalla. Nyt tuntui, ettemme pysty enää odottamaan, koska läheisten tuska on niin suuri, perustelee Kangasluoma omien etsintöjen käynnistämistä.