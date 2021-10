Kadonneen Noelin löytämiseksi käynnissä Vantaalla suuretsinnät – etsijöitä vapaaehtoisista Puolustusvoimiin ja helikopteriin

Hupparissa, mustissa kalsareissa ja keltaisissa kävelykengissä liikkunut Noel katosi eilen, ja poliisi on toivonut kansalaisia ilmoittamaan tätä koskevista havainnoista numeroon 112.

Itä-Uudenmaan poliisilaitokselta kerrotaan, että poikaa on etsitty eilisestä lähtien, ja nyt käynnissä oleviin etsintöihin osallistuvat muun muassa vapaaehtoinen pelastuspalvelu Vapepa ja Puolustusvoimat.

Myös muita vapaaehtoisia on osallistunut etsintöihin, mutta poliisin viesti on, että etsijöitä on nyt riittävästi.