Poliisilta lisätietoa Tampereen tuhopoltosta: "Se oli aika ilmeistä"

Poliisin mukaan Tampereella viikonloppuna syttynyt kerrostalopalo oli selvästi tahallaan sytytetty.

Perjantain ja lauantain välisenä yönä noin kello kolmelta Tampereella syttynyt kerrostalopalo asetti kymmenet ihmiset vaaran, poliisi kertoo. Tapauksessa on vielä useita avoimia kysymyksiä.

Se, miten palo syttyi, ei ole yksi niistä.

– Se oli aika ilmeisestä tapahtumapaikalla tehtyjen havaintojen perusteella. Siinä ei ollut mitään, mikä viittaisi vahinkoon, tapauksen tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Antti Uusipaikka kertoo MTV:lle.

Uusipaikka ei voi avata tarkemmin sitä, millaisia nämä havainnot olivat, sillä poliisi haluaa kuulla ensin rikoksesta epäillyn kertomuksen.

Poliisi otti nuoren naisen kiinni tämän poistumisreitiltä pian tulipalon syttymisen jälkeen. Hän on tällä hetkellä pidätettynä ja epäiltynä törkeästä tuhotyöstä.

Uusipaikan mukaan poliisi ei ole vielä päässyt kuulemaan naista.

– Haluamme kuulla häntä mahdollisimman pian, mutta se on viivästynyt poliisista riippumattomista syistä, Uusipaikka sanoo.

Poliisi selvittää parhaillaan, mikä naisen kytkös naisella on asuntoon, josta palo sai alkunsa. Uusipaikan mukaan nainen oli asunnossa "vierailijana".

– Mikä vierailijan määritelmä sitten onkaan, onko hän ollut luvallisesti vai luvatta.

Asunnon omistaja oli tulipalon syttyessä muualla. Poliisi selvittää, ovatko epäilty ja omistaja tunteneet toisensa ennalta.

Uusipaikan mukaan epäillyllä ei ole merkittävää rikostaustaa.

– Hän ei ole juurikaan ollut meidän kanssamme tekemisissä. Jotain pientä on ollut aiemmin, mutta ei mitään tällaista.

Tulipalo kävi ilmi useiden henkilöiden soitettua hätäkeskukseen. Pelastusviranomaisten saapuessa palo asunnossa oli edennyt jo hyvin pitkälle.

Alustavien tietojen mukaan tulipalo asetti yli 40 henkeä vakavaan vaaraan. Uusipaikan mukaan luku tarkentuu vielä tutkinnan edetessä.

Oli yöaika, joten lähtökohtaisesti aika monessa asunnossa on ollut asukkaita.