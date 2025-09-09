Tampereen hurjasta asuntopalosta epäillyn mielentila tutkitaan

Oikeus määräsi asunnon tuhopoltosta epäillyn naisen mielentilatutkimukseen.
Pirkanmaan käräjäoikeus määräsi vuonna 2002 syntyneen naisen vangittavaksi todennäköisin syin epäiltynä törkeästä tuhotyöstä.
Nainen määrättiin lisäksi mielentilatutkimukseen. Poliisi kertoi aiemmin, että naista ei ole päästy kuulemaan "poliisista riippumattomista syistä".
Lue myös: Poliisilta lisätietoa Tampereen tuhopoltosta: "Se oli aika ilmeistä"
Tulipalo syttyi Tampereen Kullervonkadulla kerrostaloasunnossa lauantaina kello 3.06 aikaan. Poliisi epäilee, että nainen olisi sytyttänyt tulipalon tahallisesti asunnon sisällä. Nainen ei ole talon asukas ja poliisi kertoi selvittävänsä, oliko nainen asunnossa luvalla vai luvatta.
Nainen otettiin kiinni tapahtumapaikan läheisyydestä. Kiinniotto sujui rauhallisesti.
Poliisin mukaan tulopalo asetti kymmenet ihmiset vaaraan. Pelastuslaitoksen mukaan henkilövahingoilta vältyttiin, sillä asukkaat suojautuivat omiin asuntoihinsa eivätkä lähteneet omatoimisesti poistumaan, vaikka asuntoihin tuli savua.
– Tilanteessa oli ainekset todella vakavaan onnettomuuteen, päivystävä palomestari Juha Toivonen kertoi MTV Uutisille aiemmin.
Silminnäkijä kertoi aiemmin palon olleen jopa räjähdysmäistä.