Poliisille esitetään lisää valtuuksia estää humalaisten sähköpotkulautailijoiden matka – "Liikenneturvallisuudessa parantamisen varaa"

Rajoitukset on tarkoitus saada voimaan nopeasti.

Ministeri Harakka on tyytyväinen yritysten vastaantuloon ja siihen, että ongelmiin päästään puuttumaan nopeasti.

– On erinomaista, että vaikka ne keskenään kilpailevatkin, ne pystyvät lähtemään yhteisiin sitoumuksiin. Kaikilla oli hyvä ymmärrys siitä, että liikenneturvallisuudessa on parantamisen varaa.

– Me emme tiedä, miten nopeasti Helsingin ohjeistukset tulevat. Me olemme päättäneet jatkaa viime viikonlopun kokeilua myös tänä viikonloppuna. Eli meillä on yöaikaan nopeusrajoitukset voimassa ravintolakeskittymillä.