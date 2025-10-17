Veturinkuljettaja on joutunut pysäyttämään tavarajunan tänään Kokemäellä havaittuaan veturin sisätiloissa savua.
Kuljettaja teki savusta hätäilmoituksen, jonka jälkeen pelastuslaitos saapui kohteeseen tarkistamaan tilannetta.
Pelastuslaitoksen mukaan savun lähde paikallistettiin veturiin ja sen aiheutti todennäköisesti sähkövika.
Veturissa oli ainoastaan kuljettaja, eikä henkilövahinkoja aiheutunut. Noin 400 metriä pitkä tavarajuna hinataan VR:n toimesta Kokemäen asemalle lisätarkastuksia varten.