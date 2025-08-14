Kokemäellä poliisioperaatio – autoilija ajoi ihmisen päälle

Poliisilla on meneillään usean partion tehtävä Kokemäellä Satakunnassa.
Auto ajoi illalla ihmisen yli Satakunnassa Kokemäellä, kertoo poliisi.
Poliisin tämänhetkisen tiedon mukaan epäillyn tekijän ja uhrin välillä oli yhteenotto yliajon jälkeen.
Yliajo tapahtui noin puoli seitsemän aikaan illalla. Ensihoito kuljetti uhrin sairaalaan.
Tapahtumapaikalle on poliisin mukaan lähetetty useita poliisipartiota ja tapahtumia selvitetään parhaillaan.
Tilanteesta ei ollut poliisin mukaan vaaraa sivullisille.
Poliisi ei aio tässä vaiheessa tiedottaa tapauksesta enempää.