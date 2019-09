Poliisiampujien majapaikkaa kaupataan Porvoossa – Uusimaa: "Kyselyjä ollut jo useampikin"

Elokuun 25. päivä kahta poliisia ammuttiin Ölstensin teollisuusalueella, ja tämän hetkisten tietojen mukaan epäillyt ampujat olivat yöpyneet Motelli On Linessa useamman yön ennen välikohtausta.

Kyseinen Motelli On Line on tällä hetkellä myynnissä 198 000 eurolla. Välittäjä kertoo Uusimaa -lehdelle , ettei poliisien ampumistapaus ole myynnin syynä.

– Myynti alkoi jo alkukesästä. Kyselyjä on tullut useampiakin. Yhden kanssa neuvottelut ovat pitkällä, tällä viikolla tulee taas yksi uusi katsoja, toimitilavälittäjä Antti Soivio kertoi Uusimaalle.

Soivio ei usko tapauksella olevan vaikutusta myyntiin. Soivio kertoo Uusimaalle, että huoneita on pidetty hyvin yllä. Jos joku on mennyt rikki, se on korjattu.