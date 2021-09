Poliisia uhkaavat leikkaukset vaikuttavat "aivan kaikkeen", uusi erikoisryhmä ollaan lopettamassa saman tien – tilanne pahin poliisiylijohtajan 39 vuoden uran aikana

Kentällä ollaan huolissaan

Poliisihallinnossa on laskettu, että jos poliisista vähennetään 450–500 ihmistyövuotta, saadaan noin 25 miljoonaa euroa säästöjä aikaiseksi. Sen lisäksi pitäisi vielä vähentää 10–15 miljoonaa euroa.

– Se on kaivettava hankkeista, tietoteknisistä kuluista ja toimitiloista. Kaikki nämä vaikuttavat myös poliisin toimintakykyyn.

Kentällä toimivat poliisit ovat ilmaisseet viime aikoina voimakkaan huolensa siitä, että esimerkiksi nuorten rikosten ennalta ehkäisyyn ei riitä aikaa eikä resursseja. Moni on sanonut, että työ on tulipalojen sammuttelua. Poliisiylijohtajan mukaan kentältä tuleva viesti on totta.