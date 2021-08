Poliisit pelkäävät leikkauksia, kun budjettiesityksessä on 35 miljoonan euron vaje

– Tämä on merkittävä alijäämäisyys. Mitä näin nopea sopeuttaminen tarkoittaisi? Siihen nyt varaudutaan ja kartoitetaan vaihtoehtoja. Laskennallisesti tämä budjettivaje tarkoittaisi 450 henkilötyövuoden vähennystä, se olisi suuri vähennys. Vaikutukset näkyisivät kaikessa poliisin toiminnassa, jos näin toteutuisi, poliisihallituksen hallintojohtaja Anne Aaltonen sanoo.

"Ei ole, mistä tinkiä"

Myös poliisien edunvalvoja on pöyristynyt ja huolestunut.

– Meillä ei ole, mistä tinkiä. Vuokrasopimuksista ei päästä irti eikä hankinnoissa ole suuria summia säästettävää. Poliisi tarvitsee esimerkiksi turvavarusteensa. Onko viimesijainen vaihtoehto lomauttaa tai irtisanoa, se on pahin pelko. Oma näkemykseni on se, että Suomessa ei ole työtöntä poliisia, koska kaikille poliiseille on töitä, sanoo Suomen Poliisijärjestöjen liiton puheenjohtaja Jonne Rinne.