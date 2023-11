Itsenäisyyspäivän mielenosoituksista voi tulla levottomia – "Jotain uutta vielä tulee"

Toistaiseksi Helsingin poliisi on saanut ennakkoilmoitukset kolmesta mielenosoituskulkueesta ensi keskiviikolle. Ylikomisario Jere Roimu kertoo STT:lle, että jokainen jo ilmoitettu tapahtuma on poliisille entuudestaan tuttu.

Poliiseja on mielenosoitusten vuoksi paljon Helsingin katukuvassa, ja tiedotteessa Helsingin poliisi kuvailee itsenäisyyspäivän turvallisuusjärjestelyjä laitoksen suurimmaksi vuosittaiseksi operaatioksi.

Venäjän lippu poltettiin

Äärioikeistolainen Suomi herää -mielenosoitus on markkinoinut marssinsa lähtevän Rautatientorilta iltapäivällä kello 16:n jälkeen. Mielenosoituksen järjestää avoimen rasistisen ja fasistisen sinimusta liike -puolue, ja tapahtuman yhteydessä puolueen puheenjohtajan Tuukka Kurun on määrä pitää puhe. Ennen tapahtumaa sinimusta liike mainostaa yhteiskokoontumista Kansalaistorilla olevan tuhotun venäläispanssarivaunun luona.

Myöhemmin alkuillasta äärioikeistolainen ja kansallismielinen 612- soihtukulkue on puolestaan aiempien vuosien tapaan ilmoittanut kokoontuvansa Töölöntorille, mistä kulkue jatkaa Hietaniemen hautausmaalle. Soihtukulkueen ohjeissa järjestäjät kehottavat osallistujia olemaan pukeutumatta poliittisiin tunnuksiin. Viime vuonna huomiota herätti se, kun 612-soihtukulkueen reitin loppupäässä muutama osallistuja poltti Venäjän lipun.

"Emme lähteneet palaveeraamaan"

Helsinki ilman natseja -mielenosoitus niin ikään kertoo kokoontuvansa keskiviikkona Töölöntorille, ja poliisille ilmoitettu alustava alkuaika on neljältä iltapäivällä. Viime vuosina mielenosoitus on pyrkinyt vaikeuttamaan 612-soihtukulkueen etenemistä, ja parina viime vuonna soihtukulkue on Töölössä ohjattu eri reitille natseja vastustavan mielenosoituksen vuoksi.