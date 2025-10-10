Helsingin poliisi on havainnut uuden toimintatavan, jolla rikolliset hankkivat verkosta petoksella elektroniikkalaitteita.
Rikolliset ovat kehittäneet huijauksen, jossa hotellit ja kuljetusyhtiöt toimivat tietämättään välikäsinä verkkorikoksissa, Helsingin poliisi kertoo tiedotteessaan.
Uhrien tunnistautumistiedoilla tilatut elektroniikkalaitteet ohjataan hotelleihin tekaistujen varausten avulla, minkä jälkeen paketit kuljetetaan ulkomaille.
Lue myös: "Hyvitysmaksu" voi houkuttaa – varo lankeamasta tähän ansaan!
Rikollisten käsissä kalastetut tiedot
Rikoksissa uhreilta on kalasteltu ensin sähköiset tunnistautumistiedot, joilla rikolliset ovat tilanneet elektroniikkalaitteita verkosta.
Tämän jälkeen uhrin tiedoilla on tehty sähköinen ennakkovaraus hotelliin useiden viikkojen päähän.
Rikolliset ovat ottaneet yhteyttä hotelliin uhrin nimissä ja ilmoittaneet, että tälle on tulossa paketti hotellille ja pyytäneet hotellin työntekijöitä vastaanottamaan lähetyksen.
Kun paketti on toimitettu hotellille, uhrin nimissä on lähetetty viesti, jossa ilmoitetaan, että kuljetusyhtiö tulee noutamaan paketin hotellista.
Viestin liitteenä ovat lähetystiedot, jotka hotellin työntekijöitä pyydetään kiinnittämään pakettiin.
Tämän jälkeen kuljetusyhtiö käy noutamassa paketin hotellilta ja toimittaa sen ulkomaille.
Lue myös: Malesialaisturistien unelmakohde olikin totaalinen tekoälyhuijaus – katso, menisitkö itse halpaan
Rikoksia voidaan tehdä mistä päin maailmaa tahansa
Hotellimajoitukseen tehty ennakkovaraus raukeaa saapumispäivänä, koska asiakas ei koskaan ilmesty hotellille.
– Rikolliset välttävät tällä tavalla yksittäisten henkilöiden käyttämisen pakettien noutamisessa, kun toiminta ulkoistetaan hotelleille ja kuljetusyhtiöille. Tekotapa mahdollistaa sen, että rikokset voidaan tehdä paikkariippumattomasti mistä päin maailmaa tahansa, rikoskomisario Teppo Viljanen kertoo tiedotteessa.
Toiminta noudattaa kaavamaisesti samaa tekotapaa ja hyödyntää eri hotelleja eri puolilla Suomea.
Tekotavalla on tavoiteltu satojen tuhansien eurojen rikosvahinkoa Suomessa.
Poliisi haluaa muistuttaa hotelleja ja niiden työntekijöitä, että ennakkoon hotellihuoneen varanneen henkilön pakettilähetyksiin tulee suhtautua kriittisesti.
– Jos hotellissa tunnistetaan edellä kuvatut vaiheet, kannattaa paketin vastaanottamisesta kieltäytyä, jolloin paketti palautuu tilauspaikkaan, poliisi ohjeistaa.