Poliisi etsii Jyväskylässä joulukuun alussa kadonnutta miestä.
Jyväskylässä katosi kuun alussa 29-vuotias mies.
Poliisin tiedossa on, että hän on liikkunut sen jälkeen pääkaupunkiseudulla.
Kadonneen tuntomerkit:
- 190 senttiä pitkä
- Keskiruskeat tuuheat ja kihartuvat hiukset
- Normaalivartaloinen.
- Vaatetuksena musta takki, tummat housut ja jalassa mustat kengät, joissa kolme valkoista raitaa.
Poliisi pyytää soittamaan kaikki akuutit havainnot hätäkeskukseen 112.
Muut vihjeet ja aiemmat havainnot pyydetään toimittamaan sähköpostilla osoitteeseen vihjeet.sisa-suomi@poliisi.fi.
0:48Jos ihminen katoaa, toimi näin!