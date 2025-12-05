Keskiviikkona tapahtuneen törmäystilanteen tutkinta edistyy. Poliisi on kuulustellut osallisia ja pyytää nyt vihjeitä tilanteen nähneiltä sivullisilta.

Poliisi on jatkanut Haminassa viime keskiviikkona tapahtuneen henkilöautojen törmäystilanteen ja sen jälkeisen välienselvittelyn tutkintaa.

Poliisi kertoo, että asiaa tutkitaan törkeänä pahoinpitelynä ja törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena.

Tilanne tapahtui Viipurinkadulla noin kello 14.00. Tilanteessa loukkaantui yksi henkilö ja poliisi otti kaksi henkilöä kiinni. Kaikki osalliset ovat aikuisia miehiä.

Poliisi pyytää nyt mahdollisten silminnäkijöiden havaintoja tapaukseen liittyen. Lisäksi poliisi on kiinnostunut erilaisista kuvista tai videoista, mitä silminnäkijät ovat mahdollisesti kuvanneet. Kaikki havainnot, kuvat ja mahdolliset videot voi lähettää poliisille sähköpostilla osoitteeseen vihjeet.kaakkois-suomi@poliisi.fi