Vanhus putosi vanhainkodin ikkunasta ja kuoli – poliisi aloittaa esitutkinnan

Pirkanmaan poliisi on aloittanut esitutkinnan tapauksessa, jossa vanhus putosi Tampereella vanhainkodin ikkunasta ja kuoli. 

Onnettomuus tapahtui tammikuussa Koukkuniemen vanhainkodissa.

Poliisin mukaan tapahtumia tutkitaan tuottamuksellisena virkavelvollisuuden rikkomisena ja kuolemantuottamuksena.

Yle kertoi tammikuussa, että vanhus putosi kolmannen kerroksen ikkunasta. Ylen mukaan vanhuksen tytär kertoi epäilleensä vanhempansa yrittäneen karata, sillä tämä oli ulkovaatteissa.

Vaativan hoidon yksikössä olleelta vanhukselta murtui useita luita, ja hän joutui sairaalahoitoon. Hän kuoli seuraavalla viikolla.

Ylen mukaan asiasta teki rikosilmoituksen vanhuksen tytär.

