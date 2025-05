Yrittäjälle tuomio perättömistä lahjuspuheista: Syytti Helsingin virkamiestä korruptiosta

Puheet virkamiehen lahjuspyynnöistä toivat yrittäjälle tuomion. Miehen kertomuksille korruptiosta ei löytynyt näyttöä.

Tapahtumat saivat alkunsa, kun mies julkaisi marraskuussa 2020 Facebookissa päivityksen, jossa vihjasi Helsingin kaupungin virkamiehen suosineen tuttavaansa lupa-asioissa ja toisen pyytäneen häneltä rahaa kaupungin prosessien voitelemiseksi yrityksen kannalta positiivisesti. Mies nimesi mainitut virkamiehet päivityksessä.

Julkaisu sai huomattavaa julkisuutta ja muun muassa MTV Uutiset uutisoi väitteistä.

Oikeus: "Tiedot tai vihjaukset ovat olleet valheellisia"

Väitteitä selviteltiin poliisinkin voimin, mutta rikoksesta ei löytynyt näyttöä. Sen sijaan kirjoituksen julkaisseesta miehestä kirjattiin rikosilmoitus kunnianloukkauksesta.

Kunnianloukkausasiaa puitiin lopulta käräjäoikeudessa. Mies ei itse saapunut oikeussaliin, mutta oli aiemmin kirjallisessa vastauksessaan kiistänyt syytteen. Hän puolustautui sanomalla, että oli pitänyt vahvoin perustein totena kirjoittamiaan asioita. Virkamiehen nimen julkaisua hän kuvaili erehdykseksi, jonka oli korjannut kymmenien minuuttien kuluttua julkaisusta poistamalla nimen.

Käräjäoikeus ei kuitenkaan pitänyt miehen kertomusta uskottavana. Se korosti, että syytökset olivat vakavia ja niiden esittämisessä olisi täytynyt käyttää erityistä harkintaa ja huolellisuutta.

– Väitteet on kuitenkin esitetty ennen kuin asiaa on millään tavalla selvitetty poliisin toimesta, eikä [virkamiehen] ole jälkikäteenkään todettu syyllistyneen sellaiseen lainvastaiseen menettelyyn, johon [mies] on väittänyt tai vihjannut [virkamiehen] syyllistyneen, tuomiossa todetaan.

Se kiinnitti huomiota siihen, että mies myöskään esittänyt käräjäoikeudelle mitään näyttöä kirjoittamiensa vihjausten tueksi tai saapunut oikeuteen tekemisiään selvittämään.

– Asiassa voidaan tämän vuoksi riittävällä varmuudella katsoa näytetyksi, että [virkamiehestä] esitetyt tiedot tai vihjaukset ovat olleet valheellisia, eikä [miehellä] ole ollut riittäviä perusteita niiden esittämiselle, tuomiossa lukee.

Virkamiehelle tuhansien korvaukset

Oikeus katsoi, että mies oli voinut ennakoida, että kirjoitus leviää sosiaalisessa mediassa laajalle. Vaikka virkamiehen nimi jossain vaiheessa julkaisusta poistettiin, oli nimi ollut helposti jälkikäteen selvitettävissä. Tämä voidaan päätellä siitä, että nimi oli levinnyt muun muassa verkon keskustelupalstoille.

Vuonna 1991 syntynyt mies tuomittiin kunnianloukkauksesta 60 päiväsakon rangaistukseen, joka hänen tuloillaan tarkoitti 360 euron seuraamusta. Lisäksi hänet määrättiin maksamaan virkamiehelle 5000 euroa kärsimyskorvausta ja 1000 euroa korvausta tilapäisestä haitasta.

Tuomio on lainvoimainen.