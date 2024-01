Poliisi vaatii jo kuudetta henkilöä vangittavaksi Lahden joulukuisesta mysteerimurhasta

Uusi epäilty on mies. Poliisi ei kerro, miten uskoo hänen liittyvän tapaukseen. Aiemmin samasta teosta on vangittu neljä miestä ja yksi nainen.

Poliisi on ollut vaitonainen joulukuun alussa tapahtuneesta henkirikoksesta, jonka uhrista on kerrottu julkisuuteen vain se, että hän on paikkakuntalainen aikuinen mies.