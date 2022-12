Uutta tietoa Oulun Hiirosen henkirikoksesta: Tekoaika tarkentui – "Ei ole kestänyt useita päiviä"

Poliisi tiedotti joulukuun alussa, että yhteensä seitsemän ihmistä on vangittu epäiltynä parikymppisen oululaisnaisen henkirikoksesta tai muista naiseen liittyvistä rikoksista.

Tällä hetkellä tutkintavankeudessa on kolme miestä ja nainen, joita epäillään parikymppisen uhrin taposta, törkeästä pahoinpitelystä sekä törkeästä vapaudenriistosta.

Heidän lisäkseen vangittuina on kaksi miestä sekä nainen, joita epäillään naiseen kohdistuneista törkeästä ryöstöstä ja törkeästä vapaudenriistosta.

Kaikki epäillyt ovat syntyneet 1970–1990-luvuilla, eli he ovat jonkin verran uhria vanhempia. Osa on poliisille entuudestaan tuttuja.

Tekoajat yli viikon

Rikosvyyhti on herättänyt laajaa kiinnostusta paitsi epäiltyjen suuren määrän takia, myös siitä syystä, että poliisin käräjäoikeudelle toimittamissa vangitsemisvaatimuksissa epäiltyjen rikosten tekoajaksi kerrottiin suhteellisen pitkä aika.

Törkeästä ryöstöstä ja törkeästä vapaudenriistosta epäillyn kolmikon osalta epäilty tekoaika on puolestaan 11. marraskuuta – 14. marraskuuta.

Julkisuudessa on arveltu, että rikosten uhriksi joutunut nuori nainen olisi kohdannut ennen kuolemaansa jopa puolentoista viikon piinan ja vajaan viikon ajan jatkunutta väkivaltaa. Spekulaatiot ovat perustuneet poliisin itse ilmoittamiin päivämääriin.

– Esitutkinnassa tekoaika on tarkentunut, ja sitä pyritään edelleen tarkentamaan. Voin kommentoida, että teko on tapahtunut vangitsemisvaatimuksissa esitetyn aikahaarukan sisällä, mutta ei puhuta siitä, että teko olisi kestänyt useiden päivien ajan, Palokangas muotoilee.

Palokankaan kertoman perusteella poliisi on siis arvioinut käräjäoikeudelle jättämissään vangitsemisvaatimuksissa epäiltyjen rikosten tekoajat pitkäksi. Taustalla voi olla esimerkiksi se, että tarkempi tapahtuma-aika ei ole ollut esitutkinnan alkuvaiheessa vielä poliisin tiedossa.

Siihen viittaisi myös se, että poliisi pyrkii edelleen selvittämään, milloin rikokset ovat tarkalleen tapahtuneet – ja mitä ylipäätään on tapahtunut.

– Se on kyllä aika lailla tarkentunut, ja poliisilla on näkemys siitä mitä on tapahtunut. Mutta en pysty vielä esitutkinnan tässä vaiheessa avaamaan epäiltyjä rikoksia sen tarkemmin, Palokangas kommentoi.