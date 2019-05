Poliisi tutkii uudestaan lähes 20 vuotta siten tapahtunutta arvokuljetusryöstön yritystä Turussa – poliisia kohti konetuliaseella ampuneet ryöstäjät pääsivät pakoon

Tutkinnanjohtaja: Ryöstäjät eivät olleet amatöörejä

– Juttu on ollut hyvin poikkeuksellinen. Ennen kuin törkeän ryöstön yritys vanhenee 20 vuodessa, niin kyllähän poliisin pitää sitä yrittää selvittää. Poliisi aina palaa näihin vanhoihin juttuihin.

– Toivomme, että yleisöllä olisi jotain, millä pääsisimme eteenpäin. Siinä on neljä tai viisi ryöstäjää ollut paikalla, todennäköisesti siitä tietää vielä paljon isompi joukko.

Lahtisen mukaan epäillyistä ei ole poliiseilla mitään käsitystä. Se on Lahtisen mukaan selvää, että ryöstäjät eivät ole olleet amatöörejä.

– Se on vaatinut yhteistyötä, organisoitumista, välineitä. Teko on suunniteltu, pakoa on suunniteltu. Tekotapa vaatii erityisosaamista.