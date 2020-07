Suomen tunnetuin arvokuljetusryöstäjä Matti Sarén on tehtaillut 20 keikkaa – näin hän ajautui rikolliselle tielle: "Hanskat päälle, pipo päähän…"

Matti Sarén on Suomen tunnetuin arvokuljetusryöstäjä ja entinen ammattirikollinen.

Kun autovarkaudet eivät enää riittäneet, niin he alkoivat murtautua kauppoihin ja kassakaappeihin.

– Ei me jääty kiinni ikinä. Me vaan jatkettiin, hän kertoo.

Oppia ryöstöihin elokuvista

Oppia he ottivat vanhemmilta konnilta ja elokuvista.

– Mutta kun sitä tekee, niin se tulee paljon helpommaksi ja helpommaksi. Vanhempana tää oli meidän työ. Me tehtiin tätä työksi, hän kertoo.

Kuusi vuotta vankilaa 21-vuotiaana

– 1992 tehtiin yksi arvokuljetusryöstö Sollentunassa. Se meni hyvin, mutta kaksi vuotta myöhemmin piti tehdä uusi keikka ja sit me otettiin mukaan yksi ulkopuolinen, Sarén kertoo.

Kulissit kunnossa

– Mä aina yritin pukeutua hyvin, käyttäytyä hyvin ja aina on ollut joku ravintolatyö, mistä mä sain rahaa, tottakai.

– Olihan semmoistakin, että me suunniteltiin hyvä arvokuljetusryöstö, menin aamulla avaamaan ravintolan ja tein kassat ja kaikki ja sanoin hovimestarille, et hei pidä mun puhelinta tää päivä, mä tuun takas iltapäivällä. Sit me mentiin pamauttaan arvokuljetusryöstö, laitoin ravintolan kiinni ja menin kotiin, eikä tyttöystäväkään tiennyt mitään, Saren kertoo.