Sen piti olla viimeinen keikka – suomalaissyntyisen Tonin arvokuljetusryöstö Ruotsissa meni karmivalla tavalla pieleen: "Minun piti tehdä vielä yksi onnistunut isku"

Suurin keikka koskaan

Kyllästynyt rikolliseen elämään

Nyt vuosia teon jälkeen Tuunainen on sitä mieltä, että oli kuitenkin hyvä, ettei keikka onnistunut. Tuomion ja vankilavuosien jälkeen hän lopetti rikollisen uransa.

Nykyään hän elää tavallista työssäkäyvän ihmisen elämää, ja on onnellisempi kuin koskaan rikollisena.

Ryöstöä valmisteltiin puoli vuotta

Poliisi tarkkaili ryhmää kuukausia

– Poliisi siis seurasi meitä pitkään ennen heinäkuuta ja Bräkne-Hobya. He huomasivat, että olimme liikekannalla ja aktiivisia. Että olimme kiinnostuneita arvokuljetuksista. Poliisilla oli aika lailla tietoa meistä, mutta ei mitään tarpeeksi konkreettista. He halusivat kai saada meidät kiinni itse teossa.

Suunnitelmaa ryhdyttiin toteuttamaan

Yhtäkkiä ulkoa kuului pamauksia

Miehet olivat pukeutuneet hupullisiin ulkoilupukuihin. Adrenaliini virtasi. He olivat hiljaa.

Miehet kiskoivat vartijan ulos ja käskivät hänet maahan mahalleen. Sitten he murtautuivat sorkkaraudan avulla ohjaamoon. Holvin ovi avattiin räjäyttämällä.

Kaveri kuoli ammuskelussa

Miehet lähtivät karkuun pakoautolla. He tiesivät, että poliisit olivat paikalla, vaikkei heitä näkynytkään, joten he nappasivat toisen vartijoista mukaan panttivangiksi.

60 poliisia väijymässä

Poliisi oli väijynyt ja odottanut ryöstäjiä. Alueella oli yhteensä 60 poliisia. Myöhemmin poliisit väittivät, että he olivat huutaneet olevansa poliiseja ja että ryöstäjä oli ampunut ensin.

Kaikki meni pieleen

Tutkinnassa selvisi, että poliisit olivat kertoneet arvokuljetusauton vartijoille etukäteen, että heidät varsin todennäköisesti ryöstettäisiin. Vartijat olivat saaneet itse päättää, tulisivatko he normaalisti töihin vai ottaisivatko pari päivää vapaata.

Tuunainen ja kaksi muuta ryöstöön osallistunutta pääsivät karkuun, koska pakoreitit oli suunniteltu huolellisesti etukäteen. Vartijan he laskivat ulos matkalla.

Miehiä kuvailtiin hengenvaarallisiksi

Ulkomailla pakoilu tuntui huonolta idealta

– Meillä on kolme vaihtoehtoa. Joko häivytään saman tien ulkomaille ja pysytellään siellä, kunnes rikos on vanhentunut. Ehkä 15 vuotta. Tai tehdään uusi ryöstö, niin että meillä on enemmän rahaa elää ulkomailla. Tai sitten ilmoittaudutaan poliisille, Toni muistaa kerranneensa vaihtoehtojaan.