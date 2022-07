Hirtetty hanhenpoikanen löytyi pyöräkellarista Lahdessa – ”Ei tasapainoinen ihminen voi pystyä tuollaisiin tekoihin”

– Huomasin ulostetta ympäri kellarin lattioita, ovia ja seiniä. Kummeksuin sitä ja mietin, mitä ihmettä täällä on tapahtunut.

– Sellainen olo tuli, että se on ensin kohdannut silmitöntä väkivaltaa. Poikasen jalat oli niputettu teipillä yhteen.

Teko tapahtui lukitussa tilassa

Pyörävarastoon ei pääse ilman avaimia. Piiponniemi kuvailee, että talon asukkaat ovat olleet tapauksesta pöyristyneitä. Kaikki naapurit, joiden kanssa hän on tapahtuneesta keskustellut, ovat tuominneet tapauksen.

– Talonväki on poissa tolaltaan tästä. Kellariin ei ole pääsyä muuta kuin talon avaimilla. Tekijä on joko asukas tai asukkaan sisään päästämä ihminen. Ellei avaimia ole joutunut vääriin käsiin. Monet miettivät, onko tapaus viimeinen vai tuleeko näitä lisää.

– Silloin tuoreeltaan, kun näin sen linnun, ensimmäiseksi tuli tunneryöppy. Olin yhtä aikaa sekä vihainen että pohjattoman surullinen. Aloin heti miettiä sen linnun kärsimyksiä. Varmaan kaikki empatiakykyiset ihmiset miettivät, mitä lintu on joutunut kärsimään.

Piiponniemi kuvailee, että näky teki hänet huonovointiseksi ja asia pyörii edelleen mielessä. Nyt melkein viikkoa myöhemmin, päällimmäinen tunne on muuttunut suuttumukseksi.

Hanhiviha pohdituttaa

Piiponniemi on myös pohtinut, valikoituiko poikanen kohteeksi lajinsa vuoksi. Valkoposkihanhien häätäminen Lahden virkistysalueina toimivilta rannoilta on ollut näkyvästi esillä sekä Lahden paikallisissa medioissa että alueen keskusteluryhmissä.

– Toisaalta voi olla, että tekijä vain on saanut hanhen poikasen kiinni siinä hetkessä. Täällä Lahdessa on monin keinoin koitettu karkottaa hanhia ihmisten uimarannoilta. Sellainen ilmapiiri tuntuu olevan, että hanhet halutaan pois täältä.

Valkoposkihanhien tahallinen kiusaaminen ja rääkkäys eivät ole uusi ilmiö. Aiemmin tänään Helsingin poliisi tviittasi muistutuksen siitä, että valkoposkihanhien kiusaaminen on rikos. Laji on luonnonsuojelulailla rauhoitettu.

Helsingin poliisille on tullut ilmoituksia, että valkoposkihanhien kimppuun on usutettu koiria ja niiden yli on ajaettu tahallisesti esimerkiksi sähkömopolla. Linnun tappamisesta saa sakot ja joutuu korvaamaan suojellusta linnusta valtiolle yli 300 euroa.