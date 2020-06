Hietaniemen uimarannan joukkorähinä vaikuttaisi olleen nuorten päähänpisto, sanoo poliisi – tulitteita poliiseja päin heittänyt nuori "katuu kovasti"

Kolmea epäillään rikoksesta. He ovat kaikki alaikäisiä. Kiinniotetut on vapautettu viikonlopun aikana.

Nyt osallisia on kuulusteltu, ja poliisin mukaan näyttäisi siltä, ettei välikohtauksen taustalla ole suunnitelmallisuutta. Suunnitelmallisuuden mahdollisuutta on pohdittu, sillä paikalla huudeltiin tilanteessa muun muassa Black Lives Matter -henkisiä huutoja, poliisi kertoo.

Kaksi poliisia loukkaantui lievästi

Poliisin mukaan välikohtauksessa loukkaantui lievästi kaksi poliisia "räjähteiden johdosta". Kyse on mitä ilmeisimmin tilanteessa ammutuista ilotulitteista.

– Vaikuttaa siltä, että päihteillä on ollut osuutta asiaan ja toisten antamasta huonosta esimerkistä on tullut tunne, että on kiva vastustaa poliisia, Kanth kommentoi tiedotteessa.