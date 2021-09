Poliisi tuli täysin yllätetyksi, partio väisti ensimmäisen laukauksen täpärästi: Näin tapahtumat etenivät Vahdolla, jossa mies kuoli poliisin luotiin

Tähän päivään saakka tarkka tapahtumankulku on ollut hämärän peitossa, sillä poliisin aseenkäyttöä tilanteessa on tutkittu.

Näin tapahtumat etenivät

– Poliisilla on heille suoritettujen puhutusten perusteella ollut käsitys siitä, että kohdehenkilöltä on otettu haltuun ampuma-aseet eikä tehtävälle ole varustauduttu normaalista poikkeavalla tavalla tai ylimääräisin voimankäyttövälinein, päätöksessä kerrotaan.

Partio tuli yllätetyksi

– Väliverho on haitannut näkyvyyttä asuntoon eikä ensimmäisenä paikalle tullut poliisipartio on havainnut kohdehenkilöä.

– Kohdehenkilö on ampunut niin, että poliisipartio on täpärästi väistänyt osuman. Partio on lähtenyt perääntymään ja pian kohdehenkilö on ampunut uudestaan kohden poliisipartioita niin, että toinen laukaus on lävistänyt ulko-oven ja uudelleen niin, että perääntymässä ollut poliisimies on saanut osuman ja haavoittunut ylävartaloon sekä käteen.