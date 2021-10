Uutta tietoa Hämeenlinnan poliisiampumisesta: Mies ampui poliisia otsaan metrin päästä ja täysin yllättäen

Poliisin ampuma-aseen käytöstä vastannut tutkinnanjohtaja, aluesyyttäjä Juha-Mikko Hämäläinen, on päättänyt olla nostamatta syytteitä poliisin ampuma-aseen käytöstä. Hänen mukaansa poliisimiehet ovat käyttäneet ampuma-asetta hätävarjelutilanteessa.

Näin tilanne eteni

Paikalla oli poliisipartion lisäksi viisi muuta henkilöä. Aiemmin on kerrottu , että paikalla oli ainakin sosiaalityöntekijöitä.

– Luoti on raapaissut otsaa. Hipaisu, josta ei onneksi pahempaa tullut. Milleistä ja kulmasta kiinni.

Näin ampumista perustellaan

Tehdyn esiselvityksen perusteella poliisimiehet ovat toimineet hätävarjelutilanteessa, syyttäjä katsoo. Poliisimiehiin on kohdistettu oikeudeton hyökkäys, käytetty ampuma-ase on ollut edelleen ampujan hallussa, ja hän on liikkunut kohti muita paikalla olleita henkilöitä.