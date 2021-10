Poliisi teki historiaa Pernon kaksoismurhan verijälkitutkinnassa – 3D-mallinnuksella rikospaikka saadaan "tuotua" käräjäsaliin

27-vuotias kouvolalaismies ampui huhtikuussa sivullisen naisen kerrostalon alaovelle, puukotti sivullista miestä piha-alueella ja ampui lopuksi kaverinsa kerrostaloasunnon sisällä. Veritöiden taustalla oli riita 20 euron bensarahasta. Nyt murhajuttu on syyteharkinnassa.

– Kun laserkeilainta käytetään dokumentoitavassa paikassa useammassa eri kohdassa, saadaan nämä aineistot yhdistämällä luotua pistepilvi. Pistepilvi on kolmiulotteinen vapaasti käänneltävä malli kyseisestä alueesta, kertoo vanhempi rikoskonstaapeli Janne Pihlajaniemi Lounais-Suomen poliisin teknisestä rikostutkimuskeskuksesta.

– Mitatut pisteet on mahdollista värjätä valokuvadatan perusteella, jolloin siitä tulee ihmissilmälle havainnollisempi.

Rikospaikalle toimistolta käsin

– Tällöin käytössä on työkaluja kuten luuppi, ruutupaperi, kulmamitta, taskulaskin, lankoja, teippiä ja nuppineuloja.

– Laserskannauksen ja valokuvauksen jälkeen paikalla voidaan aloittaa muiden teknisten tutkimusten suorittaminen. Verijälkien tutkiminen ja mittaaminen tietokoneella on tarkempaa kuin luupilla seinästä mitatessa. Lisäksi tutkijan työpiste on rikospaikan sijaan toimistolla, Pihlajaniemi sanoo.

Miksi juuri Perno?

Tällä hetkellä 3D-järjestelmä on käytössä vain Lounais-Suomen poliisilaitoksen Porin teknisessä rikostutkimuskeskuksessa, jossa menetelmän kehitystyö on aloitettu. Kymppitonneja maksava laite on ollut Lounais-Suomen poliisissa pilottikokeilussa kesästä 2020 lähtien.