Bodomin murhatelttaa säilötään nyt tuleville sukupolville äärimmäisen pikkutarkasti – nämä haasteet tutkijat joutuvat voittamaan

Teltta päätettiin toimittaa Poliisimuseolle konservoitavaksi, jotta se ei hajoaisi. Asiassa on rikoshistorian säilyttämisen lisäksi toinenkin näkökulma: Vuonna 1960 tapahtunut Bodominjärven kolmoismurha on yhä selvittämätön henkirikos, joka ei murhana vanhene koskaan. Teltta on henkirikoksen tekopaikkana todiste teosta, ja teoriassa sitä voitaisiin voidaan todisteena tarvita, jos asia jälleen päätyy oikeuteen.