Poliisi ratsannut salakapakoita ja vihjaa sakkoakin suuremmasta uhasta ravintoloitsijalle – yksi menossa esitutkintaan

Poliisihallituksen poliisitarkastaja Ari Järvenpään mukaan poliisi on saanut ”jonkin verran” vihjeitä salakapakoista.

– Alle kymmenen niitä on. Yksi on menossa esitutkintaan ja muutama on esiselvittelyssä eli suhteellisen vähän, Järvenpää kertoo MTV Liven haastattelussa.