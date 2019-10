Poliisi on puhuttanut Kuopion kouluhyökkäyksestä epäiltyä ensimmäisen kerran

Epäillyn lisäksi poliisi on puhuttanut päivän aikana muita asiaan liittyviä henkilöitä, asianomistajia ja todistajia. Myös tekninen tutkinta tapahtumapaikalla on jatkunut.

Kuopion yliopistollisen sairaalan johtajaylilääkäri Antti Hedman puolestaan kertoo STT:lle, että sairaalassa on edelleen hoidossa viisi ihmistä, joista kaksi vakavimmin loukkaantunutta on edelleen tehohoidossa. Heidän tilansa on kuitenkin vakaa. Vakavasti loukkaantuneista toinen on teosta epäilty.