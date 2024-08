Mitä ihmettä? Skuuttaaja kaahasi satasta Kehä I:llä – poliisi järkyttyi tästä videosta: "Äärimmäisen kiellettyä"

Videolla kuski kurvailee tunneliin sähköpotkulaudalla ajoneuvojen seassa ilman minkäänlaisia suojavarusteita. Videon kuvannut autoilija näyttää, kuinka mittarissa on tapahtumahetkellä 100 kilometriä tunnissa.

MTV Uutiset tavoitti komisario Hannu Kontolan Länsi-Uudenmaan poliisilaitokselta, joka on nähnyt henkilökohtaisesti somessa kiertävän skuuttivideon.

– Miten tämän nätisti muotoilisi... Jos joku haluaa omaa hengellään leikkiä, se on jokaisen oma päätös. Mutta tämä on hengenvaarallista ja äärimmäisen kiellettyä. Jos huteralla skuutilla auton kanssa törmää, niin seurauksena on vakava loukkaantuminen tai kuolema, Kontola kertoo.