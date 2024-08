Hengenvaarallinen skuutti-ilmiö totta Suomessa: "Tällaisten laitteiden paikka ei ole todellakaan liikenteessä"

Poliisi on ilmiöstä huolissaan. Komisario Hannu Kontolan Länsi-Uudenmaan poliisilaitokselta kertoi MTV Uutisille, että vastaava toiminta on hengenvaarallista ja äärimmäisen kiellettyä.

Liikenteessä kielletyistä skuuteista kahta koulukuntaa

Sähkölaudat.fi-yrityksessä työskentelevän Härkösen mukaan liikenteessä yli sallitun nopeuden kulkevista laudoista on olemassa kahta koulukuntaa. Ensimmäiset ovat viritettyjä lautoja, joissa on ohjelmistoon tehty muutoksia nopeusrajoituksen poistamiseksi.

100 kilometriä kulkevia lautoja saa netistä kotiin tilattuna

Toinen vaihtoehto on taas sähköpotkulauta, joka on jo itsessään luotu kulkemaan nopeammin, jopa 100 kilometriä tunnissa. Vastaavia lautoja on valmistettu muun muassa ratakilpailukäyttöön, ja niissä on jo sisäänrakennettuna tehokkaammat komponentit, kuten akut ja moottorit.