12-vuotias kuoli: Myyrmäen skuuttiturma syyteharkintaan – syytetty autokuski "ei ehtinyt tehdä mitään" ennen törmäystä

Vantaan Myyrmäessä kesäkuussa tapahtuneen sähköpotkulautaonnettomuuden esitutkinta on valmistumassa.

Rikoskomisario Asko Sartanen kertoo, että poliisi on tapauksen suhteen loppusuoralla ja siirtää asian syyttäjälle pian.

– Edessä on enää pöytäkirjan kasaaminen. Sitten se lähtee syyttäjälle, Sartanen sanoo.

Sartasen mukaan keskeisin tutkinnassa ilmennyt seikka on se, että ainoastaan täysi-ikäistä auton kuljettajaa epäillään rikoksesta. Sähköpotkulaudalla ajaneet lapset eivät ole rikosoikeudellisessa vastuussa.

– Auton kuljettaja on kertonut, ettei hän ehtinyt tehdä tilanteessa mitään havaintoja. Todistajien kuulustelut tukevat tätä. Sähköskuutin vauhti on ollut suojatiellä sen verran kova.

Kaikki kolme lasta ajoivat samalla vuokratulla sähköskuutilla, jota yksi lapsista ohjasi. Tämä on Sartasen mukaan tyypillistä nuorten parissa.

– Ymmärtääkseni ne on tarkoitettu yhden henkilön kuljettamiseen ja useamman kyytiläisen mukanaolo vaikuttaa muun muassa jarrutusmatkaan. Tässä on traagista on tietysti se, että onnettomuushetkellä kyydissä oli kolme, joista kaksi loukkaantui ja yksi menehtyi, Sartanen sanoo.