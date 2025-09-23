Syyttäjä arvioi, aloitetaanko poliisin toiminnasta esitutkinta.

Länsi-Uudenmaan poliisi sai illalla 22.9. tehtävän Vihtiin. Ilmoituksen mukaan mies oli yrittänyt lyödä sivullista, varastaa omaisuutta autosta ja lopulta varastaa auton. Sivulliset olivat pitäneet miestä aloillaan poliisin saapumiseen saakka. Kun poliisi oli laittanut miehelle käsiraudat ja pyrki nostamaan hänet ylös, mies todettiin elottomaksi.

Partio aloitti elvytyksen välittömästi, ja paikalle hälytettiin ensihoito. Elvytyksestä huolimatta mies menehtyi.

Kuolemantapauksesta on tehty kuolemansyyn selvittämisestä annetun lain mukainen ilmoitus syyttäjälle. Syyttäjän tehtävänä on arvioida, onko poliisin toiminnasta syytä aloittaa esitutkinta.

Tutkinnanjohtajana tältä osin toimii valtakunnansyyttäjän toimiston poliisirikosyksikön erikoissyyttäjä Tarmo Tanner. Helsingin poliisi selvittää menehtyneen miehen kuolemansyyn. Länsi-Uudenmaan poliisille on kirjattu rikosilmoitus ryöstön yrityksestä.