Poliisilla on ollut Espoossa tehtävä, jonka yhteydessä poliisi on joutunut käyttämään ampuma-asetta.

Poliisin mukaan ammuttua ihmistä on elvytetty, mutta elvytys on ollut tulokseton ja kohdehenkilö on kuollut.

Poliisin aseenkäyttöön liittyvää tutkintaa johtaa Valtakunnansyyttäjän toimiston poliisirikosyksikkö.

Länsi-Uudenmaan poliisin tilannekeskuksesta kerrotaan MTV Uutisille, että poliisi ei tiedota asiasta enempää. Tiedossa ei tällä tällä hetkellä ole, minkälaiseen tilanteeseen tapaus liittyy tai milloin tilanne on tapahtunut.

Ilta-Sanomiin yhteyttä ottanut lukija kertoo kuulleensa laukaukselta kuulostavia ääniä viime yönä kolmen jälkeen Espoon Niittykummussa sijaitsevalla kerrostaloalueella.

Poliisin tilannekeskuksesta ei kommentoida MTV Uutisille, onko poliisilla ollut tehtävää Niittykummussa.