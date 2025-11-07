Poliisi etsii kadonnutta iäkästä naista Kemissä.

Kemin Rytikarin alueelta on kadonnut iäkäs nainen. Naista etsitään tällä hetkellä usean poliisipartion ja vapaaehtoisen pelastuspalvelun avulla.

Poliisi kertoo tiedotteessaan, että nainen on poistunut kotoaan hieman klo viiden jälkeen illalla. Hän on noin 165 senttimetriä pitkä ja hänellä on vaaleat hiukset. Hänellä on vaatetuksenaan mahdollisesti punainen pitkähihainen paita ja mustat tai harmaat housut.

Henkilö liikkuu todennäköisesti rollaattorilla.

Poliisi pyytää havaintoja naisesta.

Akuutit meneillään olevat havainnot pyydetään ilmoittamaan hätäkeskukseen numeroon 112. Aiemmin tehdyt havainnot pyydetään ilmoittamaan poliisin vihjepuhelimeen numeroon 0295 416 194.