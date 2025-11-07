Tältä näyttää Espoossa kadonnut mies, jota poliisi etsii. Länsi-Uudenmaan poliisi

Kadonnut on noin 174 senttimetriä pitkä, pienikokoinen ja hänellä on parta. Hänellä on yllään mustat tai harmaat farkut ja musta, Gant-merkkinen tikkitakki. Päässään miehellä on heijastavaa materiaalia oleva pipo ja silmälasit.