Espoossa kadonnut mies on 174 senttimetriä pitkä ja parrakas.
Länsi-Uudenmaan poliisi etsii Espoon Malminmäestä kadonnutta 62-vuotiasta miestä. Poliisin mukaan mies saattaa liikkua Kuurinniityn alueella.
Espoossa kadonnut mies on 174 senttimetriä pitkä ja parrakas.
Länsi-Uudenmaan poliisi etsii Espoon Malminmäestä kadonnutta 62-vuotiasta miestä. Poliisin mukaan mies saattaa liikkua Kuurinniityn alueella.
Kadonnut on noin 174 senttimetriä pitkä, pienikokoinen ja hänellä on parta. Hänellä on yllään mustat tai harmaat farkut ja musta, Gant-merkkinen tikkitakki. Päässään miehellä on heijastavaa materiaalia oleva pipo ja silmälasit.
Kaikki havainnot miehestä pyydetään soittamaan hätänumeroon 112.