Poliisi kannustaa kampittamaan polkupyörävorojen toimia: ”Jos pyöräsi varastetaan, toimi näin”

Poliisin mukaan valtaosa polkupyörävarkauksista jää kuitenkin selvittämättä. Poliisi suosittaa tekemään pyörälle seuraavanlaisia ennakoivia toimi:.

– Ennen kuin lähdet pyörälläsi liikenteeseen, ota siitä valokuva ja runkonumero varmaan talteen. Mikäli pyörään ei ole jo tehtaalla painettu runkonumeroa, kannattaa siihen kaiverruttaa jokin yksilöivä tunnus. Henkilötunnusta ei kuitenkaan kannata käyttää.

–Kiinnitä huomiota pyöräsi säilytykseen. Älä jätä pyörää lukitsematta edes omalle pihallesi. Investoi kunnon lukkoon ja lukitse pyörä rungostaan kiinni johonkin aina, kun se vain on mahdollista. Yleisillä paikoilla kannattaa luonnollisesti hieman miettiä mihin pyöränsä jättää.

Entä, jos polkupyöräsi kuitenkin anastetaan?

Poliisi antaa myös kattavat ohjeet varkaustapausten varalle:

1. Tee rikosilmoitus mahdollisimman pian. Ammattimainen pyörävaras toimii nopeasti, ja arvokas pyöräsi saattaa jo muutamassa vuorokaudessa päätyä ulkomaanmarkkinoille. Älä mieti polkupyöräsi arvoa tai sitä, että korvaako vakuutusyhtiösi sitä vai ei. Pyörän anastaminen on aina rikos, oli kyse sitten muutaman kympin ”mummopyörästä” tai tuhansien eurojen kilpapyörästä. Jos et ilmoita pyörää varastetuksi, et tule todennäköisesti koskaan saamaan sitä takaisin, vaikka se poliisin haltuun päätyisikin. Tee siis aina rikosilmoitus.

2. Ilmoita rikosilmoituksella polkupyöräsi merkki, malli, väri, runkonumero ja arvio tämänhetkisestä arvosta. Runkonumerohan sinulla, valveutuneella pyöräilijällä tietenkin on tiedossa. Jos pyörässä on lisävarusteita tai koristeita, on niistäkin hyvä mainita. Rikosilmoitukselle on hyvä liittää myös pyörästäsi aiemmin ottama valokuva.

3. Kirjoita kaikki mahdollinen tieto tapauksesta rikosilmoitukselle. Älä odota poliisin yhteydenottoa ajatellen, että kerrot loput sitten. Kun säästymme tarkennuksien pyytämiseltä, jää poliisille enemmän aikaa itse rikoksen selvittämiseen.

4. Selvitä asiaa itse sen verran minkä pystyt. Jos pyöräsi on ollut parkissa ostoskeskuksen tai muun liikkeen edustalla, ota yhteyttä vartijoihin ja tiedustele mahdollisista valvontakameroista. Jos voit näyttää vartijoille tarkan paikan, mistä pyörä on viety, on heidän helpompi tarkistaa tallenteet ja toimittaa ne poliisille.

5. Kerro varkaudesta muillekin. Pyörävarkaudesta voi olla hyvä ilmoittaa myös sosiaalisessa mediassa. Mitä useampi tietää pyöräsi olevan varastettu, sitä vaikeampi varkaan on myydä sitä eteenpäin, etenkin jos kyseessä on harvinaisempi malli.

6. Tee ilmoitus vakuutusyhtiöllesi. Vakuutusyhtiö todennäköisesti pyytää sinulta rikosilmoitusjäljennöstä, jonka saat nopeimmin poliisiasemalta.

Poliisi painottaa, että varastetuksi epäiltyä pyörää ei pidä missään nimessä ostaa: