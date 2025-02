Fiksu pyörän ostaja: Näin tunnistat varastetun pyörän

Kevään koittaessa moni nostaa polkupyörän kellarista päivänvaloon. Tämä tarkoittaa kuitenkin sitä, että myös polkupyörävarkaat kömpivät voimapihteineen esiin koloistaan. Polkupyörän varastaminen on yhä ammattimaisempaa ja pyörän ostajan on syytä olla tarkkana, ettei vahingossa hanki itselleen varastettua pyörää ja samalla syyllisty kätkemisrikokseen.

Polkupyörävarkauksien tilastot vaihtelevat vuosittain. Finanssialan mukaan esimerkiksi vuonna 2023 varastettiin 13 900 pyörää ja vakuutusyhtiöt korvasivat niistä yhteensä 11 miljoonaa euroa. Vuonna 2020 Suomessa kirjattiin peräti 23 500 polkupyörävarkautta. Voidaan siis puhua tuhansien polkupyörien katoamisesta vuositasolla.

Työsuhdepyörien lisääntyminen sekä sähköistymisen kasvun myötä pyöräparkeissa seisoo yhä kalliimpia menopelejä.

Pyöräkaupoilla oltava tarkkana

Polkupyörän voi ostaa rehellisesti itselleen joko alan liikkeestä tai käytettynä yksityishenkilöltä.

Tarkkana pitää kuitenkin olla, jos tarjous vaikuttaa liian hyvältä ollakseen totta. Helsingin seudun pyöräilijät ry:n puheenjohtaja Tuure Savuoja kehottaa kiinnittämään huomiota myyjän toimintatapoihin – epäilyttävän alhaisen hinnan lisäksi.

– Sellaisia asioita, kuten yrittääkö myyjä esimerkiksi piilotella omaa nimeään ja sopimaan kauppoja yleiselle paikalle sen sijaan, että pyörää pääsisi katsomaan vaikka myyjän kotona, Savuoja listaa Viiden jälkeen -ohjelmassa.

Pyörän omistajan kannattaa tehdä muutama toimenpide siltä varalta, että pyörä varastetaan, joista yksi tärkeimmistä on pyörän sarjanumeron talteen ottaminen joko poliisia tai vakuutusyhtiötä varten.

Sarjanumero löytyy yleensä rungon alaosasta keskiön kohdalta tarrana, runkoon painettuna tai nykyään yhä useammin qr-koodina.

– Muita juttuja on ottaa koko pyörästä kuva, jossa näkyy minkä mallinen, värinen ja merkkinen pyörä on. Ja sitten myös uniikkeja tuntomerkkejä, sillä saman merkkisiä tai -värisiä ja -mallisia pyöriä voi olla useita, Savuoja muistuttaa.

Jos sarjanumero on esimerkiksi hiottu pyörästä pois, ostajalle olisi syytä herätä epäilys polkupyörän laillisesta alkuperästä. Jos ostettu pyörä osoittautuu varastetuksi, saattaa syyllistyä kätkemisrikokseen.

Pyörävarkaus tilaustyönä

Helsingin seudun pyöräilijöiden puheenjohtaja Savuoja kertoo, että eri pyöräalan toimijoiden kanssa käytyjen keskustelujen perusteella pyörävarkaudet ovat kasvussa. Varkauksia tehtaillaan jopa tilaustöinä.

– Yksi kohtuullisen uusi ilmiö on, että pyörävarkaat saattavat ottaa kuvan pyörästä jo ennen kuin se varastetaan. Eli he etsivät ostajan pyörälle ja kun ostaja on löytynyt, niin sitten he vasta käyvät katkaisemassa sen lukon.

Pyöräilyn asiantuntija kehottaa pyörävarkauksien uhreja käymään läpi esimerkiksi sosiaalisen median pyöräilyaiheisia sivuja. Niiden kautta pyörä voidaan mahdollisesti löytää, jos se on esimerkiksi löydetty hylättynä pusikosta.

Varkaat vaikuttavat pyöräilyn suosioon

Pyörävarkaudet saattavat vaikuttaa ihmisten halukkuuteen nousta satulan päälle. Savuojan mukaan aiheesta on tilastoitua tietoa.

– Kun kaupungit tekevät esimerkiksi kyselyitä niistä tekijöistä, jotka saisivat ihmiset pyöräilemään enemmän, niin ihan siellä kärjessä on, että pitäisi saada enemmän turvallista pyöräilypysäköintiä – ihan sinne julkisille paikoille, mutta myös taloyhtiöihin ja muille palvelupaikoille.

Katso artikkelin alusta löytyvältä videolta, miten polkupyörä lukitaan oikein ja kuinka esimerkiksi huutokaupat suhtautuvat varastettuihin polkupyöriin.