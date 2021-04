Oletko varma, että pyöräsi on turvassa? Näillä vinkeillä suojaat polkupyöräsi varkaalta

Finanssiala on tilastoinut vakuutusyhtiöille ilmoitettujen pyörävarkauksien määrää lähes 20 vuotta. Viime vuosi oli mittaushistorian pahin.

Kiinnitä pyörä ainakin kahdella lukolla

Finanssialan turvallisuusneuvojan Aku Pänkäläisen mukaan hyvä keino suojata pyöränsä varkaudelta on kiinnittää ajokki tukevasti pyörätelineeseen tai muuhun vastaavaan kiinteään kohteeseen.

– Meillä ei ole ollut pitkään aikaan mitään kriteereitä lukoille. Riittää että pyörä on lukittu, Pänkäläinen kertoo MTV:n Viiden jälkeen -ohjelman haastattelussa.

Pänkäläisen mukaan pyörässä on lähtökohtaisesti oltava runkolukko. Kun se on kiinni, pyörällä ei voi lähteä noin vain ajamaan. Sen lisäksi pyörä pitäisi lukita esimerkiksi kaarilukolla, joka kestää. Se tulisi kiinnittää pyörän runkoon ja lukita johonkin tukevaan paikkaan.

– Pitäisi löytyä murron jäljet. Jos ovi on murrettu, sitten todennäköisesti asia on ok. Yleensä vakuutusyhtiöt suhtautuvat kyllä hyvin joustavasti, Pänkäläinen toteaa.