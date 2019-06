Pyörävarkauksia tehtaillaan kiihtyvään tahtiin – pyöräkauppias kertoo, millainen on paras lukko pyörän turvaksi: "Sitä on vaikea sahata tai rälläköidä poikki"

Sisä-Suomen poliisi raportoi, että poliisilaitoksen alueelta on anastettu jo yli 800 polkupyörää.

Pyörien suojeleminen kiinnostaa

Finanssialan keskusliiton turvallisuusasiantuntija Aku Pänkäläinen kertoo, että viimeisen parin vuoden aikana ilmoituksia pyörävarkauksista on tehty noin 20 000 vuodessa.

Monia varkauksia ei ilmoiteta



Polkupyörästä kannattaa ottaa tunnistetiedot talteen ottamalla siitä valokuva esimerkiksi puhelimen kameralla. Pänkäläinen on huolestunut siitä, että pyörävarkauksia ei aina välttämättä ilmoiteta vakuutusyhtiölle tai poliisille.

– Viimeisen parin vuoden aikana on tullut ilmeiseksi, että läheskään kaikista varkauksista ei tehdä ilmoituksia, jos pyörä on esimerkiksi edullinen tai vanha. Tarkan tilannekuvan saamisen kannalta olisi tärkeää, että polkupyörävarkauksista ilmoitettaisiin, Pänkäläinen muistuttaa.

Polisiin lisäksi myös Pänkäläinen muistuttaa pyörien lukitsemisen tarpeellisuudesta. Hänen mukaansa eri lukkojen murtovarmuudessa on kuitenkin eroja.

Oikeanlaisella lukolla on merkitystä



Helsingin Lauttasaaressa sijaitsevan Larunpyörä -polkupyöräliikkeessä työskentelevä myyjä Jorge Cammanaro vannoo kuitenkin kaarimaisten pyörälukkojen nimeen. Hän kertoo, että varmin tapa suojata pyörä on paksusta metallista tehty kaareva U-lukko.

– U-lukko on turvallisin ja murtovarmin suojauskeino, sillä sen kaari on tehty erittäin paksusta metallista ja sitä on siten vaikea sahata tai rälläköidä poikki.