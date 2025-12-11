Poliisi epäilee rikosta Pieksämäen tulipalossa.
Kerrostalon roskakatoksessa syttyi tulipalo torstaina 10.12.2025 illalla.
Hätäkeskukseen tulleen tiedon mukaan osoitteessa Niilontie 1 sijaitsevan kerrostalon pihalla sijainnut puurakenteinen roskakatos oli tulessa.
Pelastuslaitos sammutti palon eikä se ehtinyt levitä läheiseen kerrostaloon. Poliisin paikalla tekemän tutkinnan perusteella on syytä epäillä, että palo on tahallaan sytytetty.
Poliisi pyytääkin asiasta jotain tietäviä ilmoittamaan havainnoistaan tai tiedoistaan Itä-Suomen poliisilaitoksen vihjepuhelimeen 0295 415 232 tai sähköpostilla osoitteeseen vihjeet.ita-suomi@poliisi.fi.