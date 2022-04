Poliisi: Miehelle vakavat vammat haulikolla ampumisesta - esitutkinta tapon yrityksestä on valmis

Yksityisasunnossa oli tapahtumahetkellä uhrin lisäksi viisi henkilöä, joista kolme on esitutkinnan aikana ollut vangittuina. Kaksi heistä on edelleen tutkintavankeudessa todennäköisin syin epäiltyinä tapon yrityksestä sekä muista rikoksista. Poliisi sai tiedon tapahtuneesta hätäkeskuksen kautta perjantai-iltana 14. tammikuuta. Yksi asunnossa ampumisen aikaan olleista henkilöistä päästi poliisin ja ensihoidon yksiköt sisään tapahtumapaikalle. Asunnosta tavattu, vakavasti vatsan alueelta haavoittunut uhri toimitettiin saamaan hoitoa vammoihinsa.

Asunnossa olleet henkilöt poliisi otti kiinni rikoksesta epäiltyinä. Ampumisen jälkeen asunnosta poistuneet kaksi henkilöä poliisi tavoitti myöhemmin samana viikonloppuna. Heistä toinen on edelleen vangittuna. Myös tekovälineeksi epäilty haulikko on poliisin hallussa.



Tapon yrityksen ohella esitutkinta koski muun muassa ampuma-aserikosta, huumausainerikosta sekä vangin karkaamista. Yhden epäillyn onnistui paeta saatetun asiointimatkan aikana. Pakoa ehti kestää noin kolme vuorokautta, ennen kuin epäilty otettiin jälleen kiinni.



Syyteharkinta tehdään Itä-Suomen syyttäjäalueella Joensuussa. Syytteen nostamisen määräaika on 6.5.2022.