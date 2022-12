Luksuspiireistä rottia ja toukkia vilisevään vankilaan – tällaista elämää kryptomiljonääri Sam Bankman-Fried, 30, eli ennen FTX:n romahdusta

Rikkauksista ryysyihin

/All Over Press

/All Over Press

Ökyelämää Bahamalla

Mikään ei ollut liikaa

The Financial Times raportoi, että kun yritys oli siirtänyt pääkonttorinsa Japanista Bahamalle viime vuonna ja sen johto oli tajunnut, että he eivät voi saada Amazonin kuljetuksia saarelle, ryhmä järjesti yksityisen lentoyhtiön lennättämään tavarat Bahamalle Miamista Yhdysvalloista.