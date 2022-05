Poliisi epäilee: Kolmekymppinen mies yritti polttomurhata perheensä "vaikean eron" jälkeen Malmilla

Talossa oli palon alkaessa ollut sisällä nainen ja kaksi pientä lasta. He olivat kuitenkin onnistuneet pelastautumaan ulos talosta vammoitta. Talo vaurioitui erittäin pahasti.

Motiivi liittyy eroon

Tapauksen tutkinnanjohtaja, rikosylikomisario Ritva Elomaa kertoo nyt, että epäilty on kolmekymppinen mies. Hän on palosta selvinneen naisen entinen puoliso. Poliisi uskoo, että mies oli sytyttänyt talon palamaan tahallaan.

– Tässä on ollut taustalla erotilanne. Kyse on entisestä pariskunnasta, Elomaa kuvailee epäillyn rikoksen taustoja.

– Ero on tapahtunut ihan vastikään ja tilanne on ollut hyvin hankala heille, Elomaa jatkaa.

Elomaan mukaan poliisi on kuulustellut asianosaisia jo useampaan kertaan, ja poliisille on muodostunut hyvä käsitys tapahtumien kulusta. Elomaan mukaan myös vakavista rikoksista epäilty mies on kertonut tapahtumista ja jopa osin myöntänyt tekemisiään.