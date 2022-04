Poliisi Fredrikin lapsi vetosi isäänsä: "Kiltti, älä mene" – Ruotsin mellakoissa loukkaantunut ainakin 40 ihmistä

Kuvat mellakkapaikoilta näyttävät kuitenkin sotatantereelta. Norrköpingin kaupunginosassa Navestadissa mellakat olivat paikalla olleiden poliisien mukaan pahimmat, mitä he ovat urallaan kokeneet.

– Kuvailisin sitä lyhyesti ilmaistuna sotana. Tarkoituksena on todellakin poliisien satuttaminen vakavasti, sanoo yksi poliiseista Expressenille .

"Huoranpenikka polttaa Koraanin"

Ruotsissa poliisi epäilee, että viime päivien mellakoitsijoiden kohteena oli nimenomaan poliisi ja yhteiskunta. Osalla tekijöistä on poliisin mukaan yhteyksiä rikollisjärjestöihin ja moni heistä on poliisin vanha tuttu.

Paludan on saanut aiemmin Koraanien polttamisesta sakkoja ja tuomioita kunnianloukkauksista sekä kiihottamisesta tiettyä kansanryhmää vastaan.

Poliisi kertoi eilen tiedotustilaisuudessa, että yhteensä mellakoissa on loukkaantunut ainakin 26 poliisia ja 14 siviiliä. Lisäksi pariakymmentä poliisiautoa on vahingoitettu.

– Kaikki tänään keskustaan. Huoranpenikka polttaa Koraanin 18.30, kirjoitetiin yhdellä Instagram-tilillä, jossa on julkaistu myös videopätkä mellakoista.

– Meistä on kiusallista, että poliisit eivät kykene vastustamaan sataa ihmistä. Tietysti on väärin heittää kiviä pelastustoimea kohti, mutta on heitä, jotka eivät siitä välitä.