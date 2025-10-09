Poliisin aseenkäytön kohteeksi Hämeenkyrössä joutuneella naisella oli hallussa revolverityyppinen ase, kertoo Sisä-Suomen poliisi.
Poliisi joutui käyttämään asetta tänään torstaina aamulla pysäyttääkseen aseella uhanneen naisen Hämeenkyrössä.
Nainen oli tullut rakennuksesta ulos aseen kanssa eikä ollut totellut poliisin käskytystä.
Poliisin hätäkeskuksesta saaman tehtävän mukaan henkilöä oli uhattu aseella yksityisasunnossa. Alkoholilla näyttäisi olleen vaikutusta tapahtuneeseen.
Tutkinnassa on tarkentunut tänään muun muassa se, millainen ase kohdehenkilön hallussa oli. Poliisin tiedotteen mukaan se oli oikea revolverityyppinen ampuma-ase.
Poliisi suhtautuu vakavasti kaikkiin aidolta aseelta näyttäviin esineisiin, kuten kopioihin ja kuula-aseisiin.
– Tilanteen käynnissä ollessa aseen aitouden varmistaminen on hyvin vaikeaa, lähes mahdotonta, poliisi kommentoi tiedotteessaan
Poliisin aseenkäyttöä tutkii syyttäjä.