Poliisi joutui käyttämään asetta pysäyttääkseen aseen esiin ottaneen naisen Hämeenkyrössä, tiedottaa Sisä-Suomen poliisi.
Tapahtumat saivat alkunsa, kun poliisi sai torstaiaamuna henkeen ja terveyteen kohdistuvan tehtävän.
Hätäkeskusilmoituksen mukaan henkilö uhkasi toista aseella yksityisasunnossa.
Poliisin saavuttua paikalle, poliisi käski asunnossa olleita miestä ja naista tulemaan ulos. Poliisin mukaan mies totteli käskyä, mutta nainen veti esiin jonkinlaisen aseen eikä totellut. Poliisi joutui käyttämään tilanteessa asetta.
Poliisi kertoo naisen loukkaantuneen alaraajaan. Nainen sai ensiapua ja tämä on toimitettu sairaalahoitoon.
Poliisin aseenkäytön osalta tutkinnasta vastaa tutkinnanjohtajaksi määrättävä syyttäjä.
Poliisi voi käyttää asetta tehtävissään, jos kyseessä on välitöntä ja vakavaa vaaraa aiheuttavan henkilön pysäyttäminen eikä lievempää keinoa ole käytettävissä.