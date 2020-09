Poliisi sai tuomion hyväksikäyttömateriaalin hallussapidosta – puhelimissa lähes 40 000 kuvaa lapsista

Oulun käräjäoikeus on tuominnut viisikymppisen poliisimiehen ehdolliseen vankeusrangaistukseen tämän laitteilta löytyneen hyväksikäyttömateriaalin takia. Tuomion mukaan miehen puhelimissa oli lapsista liki 40 000 kuvaa, joista reilu 20 000 oli sukupuolisiveellisyyttä loukkaavia.

Mies kiisti syytteen. Hän kertoi vierailleensa ilmaisilla aikuisviihdesivustoilla ja ladanneensa kuvia puhelimeensa. Hän sanoi uskoneensa, että lasta esittävää seksuaalista materiaalia ei olisi löydettävissä vapaasti netistä. Mies kiisti olevansa seksuaalisesti kiinnostunut lapsista. Hän sanoi, ettei ymmärrä, miten hänen laitteillaan on ollut niin paljon lapsia esittäviä kuvia.

– Hän on täysin varma siitä, että hän ei ole koskaan nähnyt puhelimillaan noin paljon kuvia eikä myöskään ole ladannut puhelimilleen noin paljon kuvia.

Tuomion mukaan mies on pidätetty virastaan

– Hän on luonut puhelimeensa alakansion tai alakansiot, joissa on ollut tallennettuna kyseessä olevaa materiaalia. Tähän nähden on epäuskottavaa, ettei hän olisi ymmärtänyt muun ohella puhelimiensa tallennusominaisuuksia eikä muutoinkaan mieltänyt kuvia loukkaaviksi tai laittomiksi, tuomiossa sanotaan.